"Alfredo Casero es una oveja negra como yo. A los que vivimos en libertad nos llaman ovejas negras. Al final es increíble porque los locos somos los que alzamos la voz y no los que provocan el verdadero quilombo en este país. Son unas mangas de hijos de puta que abusan del poder", aseguró Viviana Canosa.

"(Alfredo)Casero dijo lo que la gran mayoría de argentinos de bien pensamos", dijo la operadora de la derecha.

Y lejos de dejarla ahí, la ex periodista de espectáculos no tuvo problema en tirarse contra Luis Majul, de quien aseguró que no dejó hablar al entrevistado.

Tal vez Canosa debería ver nuevamente el video para darse cuenta de que el mensaje del ex humorista en contra de los "periodistas" también iba dirigido a ella.

Y si queda alguna duda la puede despejar el mismo Casero diciéndoselo en la cara a Canosa.