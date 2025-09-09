Antonio Laje no pudo soportar la humillante derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y se la agarró con los votantes.

A Canosa la irritó que Laje se pusiera en un pedestal y hablara desde una supuesta superioridad moral.

Pero no tanto por una cuestión política sino por sus calificaciones humanas donde Laje deja bastante que desear.

La conductora de Carnaval le recordó las denuncias de acoso que tuvo de sus compañeras de trabajo y cómo eran vox populi en A24.

El recuerdo de Canosa en A24

La conductora de Carnaval recordó su paso por el canal de noticias de América y las acusaciones contra Laje.