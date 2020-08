"Lo que sí es cierto es que como el Estado no llega a todos lados, hay algunos barrios donde el que vende droga tiene más poder que el Estado, pero son lugares aislados", le aclaró Navarro.

Viviana Canosa sostenía que Argentina los narcos tienen más poder del que realmente tienen. En ese contexto, Navarro explicó que la situación no es tal, lo que no quita que no haya problemas.

"Si no lo frenamos eso que vos decís en el futuro puede ocurrir. Yo creo que hay narcomenudeo, vamos a suponer que hay narcotráfico, no tienen más poder que los intendentes. Hay un Estado fuerte, lo que no quiere decir que sea perfecto", aclaró.