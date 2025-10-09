Canosa fulminó a Karen Reichardt por racista: "La gente que vive en una casilla es más digna que vos"
Viviana Canosa criticó duramente a la ahora candidata que quedó en lugar de José Luis Espert, por un video que se viralizó de ella donde pronunciaba dichos ultra racistas contra los "planeros que viven en una casilla" y que haría un muro para separarlos. Por eso, la conductora de Carnaval explotó al aire.
Viviana Canosa explotó contra la ahora primera candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza.
Canosa hizo referencia a un muy polémico video de Karen Reichardt donde era protagonista de terribles declaraciones racistas, al igual que en muchos posteos a lo largo de su vida en las redes sociales.
En este caso, la ex actriz y vedette hablaba de "construir un muro como el de Berlín" (o sea construir guetos como durante el nazismo, para separar a los "kukas planeros que viven en casillas".
Estas declaraciones, que ahora se volvieron más visibles tras el escándalo de José Luis Espert que la dejó como principal candidata, generan mucho repudio.
Una de las que recogió el guante fue la propia Viviana Canosa quien aseguró entre otras cosas: "La gente que vive en una casilla es más digna que vos".