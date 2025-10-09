Viviana Canosa explotó contra la ahora primera candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza.

Canosa hizo referencia a un muy polémico video de Karen Reichardt donde era protagonista de terribles declaraciones racistas, al igual que en muchos posteos a lo largo de su vida en las redes sociales.

En este caso, la ex actriz y vedette hablaba de "construir un muro como el de Berlín" (o sea construir guetos como durante el nazismo, para separar a los "kukas planeros que viven en casillas".

Estas declaraciones, que ahora se volvieron más visibles tras el escándalo de José Luis Espert que la dejó como principal candidata, generan mucho repudio.

Una de las que recogió el guante fue la propia Viviana Canosa quien aseguró entre otras cosas: "La gente que vive en una casilla es más digna que vos".