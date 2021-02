Caído del Catre on Twitter

Si bien ya se habló mucho sobre la llamada mesa judicial del macrismo, ahora el exjuez Rodolfo Canicoba Corral ahora aseguró que en la justicia aún hay "grupos o fuerzas de tareas que de alguna manera trabajaron con el gobierno de Macri" y aseveró que los tribunales superiores, como las Cámaras Federal y de Casación y la Corte Suprema "son los dueños del juicio".



Sobre el lawfare dijo que "hay una clara manifestación de defensa propia" del sector "que supo realizar todas esas operaciones".



Además sostuvo que "hay como un cerramiento de defensa a ultranza de esas posiciones y no pareciera que el peronismo ha ganado las elecciones, pues no se ha podido desarmar a este tipo de grupos o fuerzas de tareas en la justicia que de alguna manera trabajaron con el Gobierno de Macri".

Sobre si recibió presiones del Gobierno de Macri, Canicoba Corral respondió: "Uf...tendría que leer la tribuna de doctrina fascista, como le digo yo, de la época. Se montaba ese sistema de espionaje y si no encontraban nada, inventaban. Había una presión de los medios, estaba claro, no era necesario que viniera un funcionario a decir cómo había que resolver".



"Los medios castigaban a quien no resolvía como todos sabíamos que había que resolver. Empezaron las persecuciones mediáticas con lo de 'coimeros', 'burros', etcétera. Sobre el juez que quiso ser independiente había una operación conjunta de funcionarios, algunos jueces y los medios", aseveró.



Añadió que "así estaban las tres patas de la mesa, por eso es difícil desarmarla. Esos medios siguen actuando con absoluta impunidad y ni siquiera se preocupan por decir la verdad".