Un delicado caso de grooming salió a la luz en Escobar y el imputado no es ni más ni menos que un candidato libertario de ese partido bonaerense.

Sergio Álvarez, asesor del bloque de LLA en el Concejo Deliberante de Escobar e integrante de la lista que encabeza Eduardo Gianfrancesco, fue detenido en las últimas horas por la policía.

El hombre está imputado por grooming o acoso cibernético a una menor, específicamente una chica de 14 años, a quien se encargó de cooptar y acosar a través de Internet.

La denuncia fue presentada por la madre de la joven, luego de haber descubierto terribles mensajes por parte de este hombre intentando seducir a la nena.

Durante la detención del candidato libertario, también se dio el allanamiento de su casa situada en Maquinista Savio, y el procedimiento policial fue grabado por los vecinos del lugar.

Tras el allanamiento, los representantes de LLA en Escobar difundieron un comunicado donde informaron que Álvarez presentó la renuncia “a la candidatura a concejal por motivos estrictamente personales”.