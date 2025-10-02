Ya son insalvables. El espacio oficialista sigue acumulando bochornos y denuncias de corrupción y sus principales referentes la pasan mal en absolutamente todos lados.

Ahora le tocó al candidato libertario de Córdoba, Gonzalo Roca, quien fue invitado al programa de Guillermo Lobo y obviamente salió el tema de José Luis Espert, que es uno de los temas del momento.

Así el conductor le consultó si LLA tiene la oportunidad histórica de convocar a todos los sectores para luchar contra el narcotráfico, pero el comentario de este penalista generó que todos empezaran a reírse a carcajadas.

Cuando el conductor enumeraba a los candidatos que podrían convocar para unir fuerzas contra el narcotráfico, el abogado nombró a "Espert" y la cara del candidato libertario lo dice todo.

El caso genera tanta indignación en la opinión pública que hasta el propio ultradefensor de Fantino le pidió a Espert que no se presente a las próximas elecciones.