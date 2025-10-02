Candidato libertario de Córdoba la pasó mal en TN por un comentario que lo dejó en ridículo
Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza en Córdoba, fue invitado al programa de Guillermo Lobo donde quiso hablar de la "lucha contra el narcotráfico" pero el comentario de un penalista generó que absolutamente toda la mesa se le riera en la cara.
Ya son insalvables. El espacio oficialista sigue acumulando bochornos y denuncias de corrupción y sus principales referentes la pasan mal en absolutamente todos lados.
Ahora le tocó al candidato libertario de Córdoba, Gonzalo Roca, quien fue invitado al programa de Guillermo Lobo y obviamente salió el tema de José Luis Espert, que es uno de los temas del momento.
Así el conductor le consultó si LLA tiene la oportunidad histórica de convocar a todos los sectores para luchar contra el narcotráfico, pero el comentario de este penalista generó que todos empezaran a reírse a carcajadas.
Cuando el conductor enumeraba a los candidatos que podrían convocar para unir fuerzas contra el narcotráfico, el abogado nombró a "Espert" y la cara del candidato libertario lo dice todo.
El caso genera tanta indignación en la opinión pública que hasta el propio ultradefensor de Fantino le pidió a Espert que no se presente a las próximas elecciones.