No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y Antonio Laje es uno de ellos. Porque a las explicaciones del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero de porqué se había llegado al 40% de pobreza, no quiso atenderlas y pidió miar hacia adelante.

Extraño, porque durante cuatro años el macrismo le hechó la culpa al kirchnerismo de todo y no tuvo la misma reacción.