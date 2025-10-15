El viaje de Javier Milei a Estados Unidos y los condicionamientos que recibió de Donald Trump, más el trato como un perro faldero que aceptó el presidente, siguen dando qué hablar.

En una nota radial, Santiago Cafiero criticó a la Cancillería argentina y a Gerardo Werthein, que estuvo más preocupado por contestarle al Gordo Dan, tras el encuentro entre Milei y Trump: "No llevás a un presidente a una reunión donde no está todo acordado".

El excanciller agregó: "Con Blinken (secretario de Estados de EE.UU) definimos hasta lo que se iba a publicar en redes sociales".