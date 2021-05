Santiago Cafiero no tiene pelos en la lengua a la hora de describir la política y su funcionamiento.

Cuando Juan Amorin lo consultó sobre la posibilidad de que la oposición no quiera debatir o en caso de que sea aprobada no cumpla con la ley que fue presentada hoy como proyecto en el Congreso el Jefe de Gabinete no se mostró muy sorprendido ante esa posibilidad.

Es que lo primero que hicieron fue justamente incumplir un DNU que tiene carácter de ley, después desoyeron las decisiones del Consejo Federal de Educación por lo que no sería extraño que también desconocieran una ley votada por el Congreso.

Además Cafiero dejó en claro que considera que ante tanta falta de respeto por la ley la oposición tiene un problema con la democracia.