"Se puede descargar del rincón del vago", respondió Santiago Cafiero al ser consultado sobre el libro que escribió el expresidente Mauricio Macri.

El comentario desató risas y todo quedó ahí. Pero con el correr de las horas, la derecha decidió que es un chiste imperdonable y gravísimo, a tal punto que todos los dirigentes y el ejército de trolls de Marcos Peña descargaron su ira contra el ministro.

Si nos guiásemos por las tendencias en las redes sociales y la gravedad que se le está dando al asunto, cualquiera creería que lo que pasó es que el jefe de Gabinete favoreció a las cadenas de comercio de su potentada familia con alguna norma, que se ayudó con un decreto para los familiares blanqueen dinero, o que se condonó la deuda de una empresa también por decreto... Pero no, eso no no importa, lo que importa este gravísimo chiste.

“Todo el staff cagándose de risa del domador de reposeras que no vuelve más. El libro de Macri "debe estar para descargar en el rincón del vago" Jajaja! Santiago Cafiero https://t.co/5z4PUXUcNc”— Pablo Rizzi on Twitter Link Pablo Rizzi on Twitter

“Como se atreve a ser tan irrespetuoso con un ex presidente ? En que mérito propio se basa para juzgar de tal manera al Presidente Macri. Comentario berreta de un gobierno berreta. https://t.co/HkrmzdCO00”— Luis Etchevehere on Twitter Link Luis Etchevehere on Twitter

“Dice el jefe de Gabinete @SantiCafiero sobre el libro de Macri: "Debe estar para descargar en El Rincón del Vago". Podemos ser más serios y estar a la altura del cargo? Suman estos "chistes"?”— Claudio Savoia on Twitter Link Claudio Savoia on Twitter

“Se nota que consultaste mucho el “Rincón del Vago”, Santiago. Tu formación es pésima https://t.co/MQuth4BpKK”— soy laura on Twitter Link soy laura on Twitter

“¿Y cómo conoce El Rincón del Vago el Jefe de Gabinete? ¿Así estudiaba @SantiCafiero? Se nota por cómo está gestionando. Su vulgaridad habla más de él que de @mauriciomacri. Que se dedique a gestionar en vez de defender el Vacunatorio VIP y criticar. https://t.co/PeUzNdPoBW”— José Cano on Twitter Link José Cano on Twitter

“Santiago Cafiero dice que el libro de Macri se puede descargar de "El Rincón del Vago. Te habla un tipo que toda su vida le hizo honor al mérito. Ni que viniera de una "dinastía política" conocida.”— Martín Carrizo on Twitter Link Martín Carrizo on Twitter