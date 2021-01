"No fuimos un gobierno de coalición y yo me hago cargo de las políticas de Estado que el gobierno aprobó con intermediación del Parlamento. No me hago cargo de la gestión de Macri. El propio Macri dijo que no fue un gobierno de coalición", sostuvo Suárez Lastra.

Entrevistado por El Destape, el diputado radical busca despegar a su espacio de la gestión del Ingeniero.

"Fue un gobierno del PRO que invitaba a la participación en algunos temas específicos. Creemos que esto no puede seguir funcionando así", indicó.

Ya con sectores del PRO pidiendo un 'macrismo sin Macri', no es de sorprender que también la UCR se aleje del hombre que hizo la peor gestión de la vuelta de la democracia -incluso peor que la de De la Rúa, aunque parezca increíble.