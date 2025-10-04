José Luis Espert está cada vez más comprometido con la Justicia, que este viernes confirmó, a través del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que el candidato a diputado de La Libertad Avanza viajó 35 veces en aviones privados de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019.

En ese marco, no solo en la señal de TN dejaron expuesto al candidato libertario por su vínculo con el narco Fred Machado, sino que A24 también hubo una declaración que lo fulminó.

El economista liberal Roberto Cachanosky sorprendió al contar un episodio que vivió en 2019 cuando le ofrecieron ser candidato junto a la lista de José Luis Espert.

"En Capital el primer puesto es para el que más plata pone", le dijeron en aquella oportunidad.

El comentario generó un fuerte impacto en el programa, dejando perplejos a los conductores y panelistas, quienes pidieron un corte tras escuchar su testimonio.