Los liberales de cepa dejan cada vez más solo a Javier Milei en su locura de extrema derecha. Un ejemplo de esto es Roberto Cachanosky.

En un nuevo episodio del cruce entre ambos, el economista y editor realizó un largo hilo en que el puso en duda la verdadera fuente de ingresos del diputado libertario y su falta de real capacidad intelectual.

“Recordemos que publicó varios artículos periodísticos haciendo plagio y se defendió diciendo que en los artículos periodísticos no se citan autores”, arrancó el hilo Cachanosky sobre Milei, pero luego fue más lejos.

“Dice que vive de la publicación de sus libros y cualquiera que haya publicado libros sabe que, salvo que vivas como un indigente, los derechos de autor son monedas en Argentina.”

Además recordó que Milei “dice que no cobra la dieta y no es cierto. Para poder rifarla, primero tiene que cobrarla. ¿O rifa algo que no le pertenece? ” se preguntó de manera irónica y luego lo acusó de hacer “populismo”.