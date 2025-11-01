Martín Caparrós volvió a lanzar una opinión critica contra el gobierno de Javier Milei. En esta ocasión, con un mensaje lleno de ironía y sarcasmo, le pegó a Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete, a quien el periodista calificó irónicamente como "el peluquín".

"Me alegra que el peluquín Manuel Adorni sea el nuevo jefe del gabinete de ministros de la Argentina. Cuantos más ineptos reúnan, menos chances tendrán de concretar sus planes siniestros", escribió en X, donde el comentario se viralizó a los pocos minutos.