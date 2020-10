"Apagar un incendio en el Delta del Paraná cuesta 20 millones por día", respondió el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en diálogo con radio Continental cuando le reclamaron más presupuesto para apagar los incendios.



Según Juan Cabandié, los incendios del Delta de Paraná "(los) apagamos y a los tres días vuelven a encenderlo". Y resaltó: "Nos encantaría saber quiénes son los responsables de los incendios, pero eso le corresponde a la Justicia".



Tras recorrer Córdoba y San Luis -ver video de la TV Pública-, el titular de la cartera de Ambiente manifestó que "la Justicia tiene que determinar quiénes son los dueños, realizar imputaciones, indagatorias, procesamientos, detenciones en caso de tener todos los elementos para resolver de esa manera, y esto no sucede".



Cabandié adelantó que "hay datos sorprendentes de quienes son los que queman y esas personas son las dueñas de las tierras".

Además, contó que hubo entre 14 o 15 imputaciones en Paraná, Entre Ríos, pero el juez que entiende en la causa "no resuelve, se excusa y dice que no tiene todos los elementos; es insólito".



"La deforestación es un grave problema", aseveró el ministro y remarcó que los incendios afectan nueve provincias tanto por factores climáticos como por causas intencionales.



"El 95% de los fuegos son con intencionalidad por distintos motivos: por especulación inmobiliaria, por uso y costumbre del sector agropecuario; y eso hace que la situación sea compleja porque no hay precipitaciones y porque hay mucho material combustible acumulado en distintas provincias", añadió.



El funcionario nacional también dijo que "la especulación sojera o ganadera en la mayoría de los casos" es la responsable del desmonte, y que por esa razón su objetivo es fortalecer a los "dueños o habitantes de tierras para que en vez de ir al lado ganadero o sojero pueda tener otras herramientas productivas".