El exministro de Medio Ambiente planteó que el peronismo debe darse una discusión interna, para definir las ideas centrales de una nueva propuesta, y la estrategia para enfrentar a Milei.

Para eso Juan Cabandié comenzó criticando al kirchnerismo, al que consideró quedado en el tiempo, y su falta de debate interno para discutir liderazgo.

"Hace falta salir del AMBA, y buscar un proyecto nacional" sentenció, marcando la pérdida de referentes en provincias donde en algún momento se ganaba con amplitud.

La entrevista completa

Presentando una renovación de la mano de Axel Kicillof, Cabandié se plantó en una vereda de la oposición.