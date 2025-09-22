A Eduardo Buzzi no se lo puede acusar de kirchnerista cuando fue uno de los principales referentes del conflicto del campo. Sin embargo lejos está de embanderarse detrás del gobierno libertario, al que suele criticar con dureza.

En una charla con Nacho Girón en CNN Radio, el dirigente agropecuario se quejó de que la medida es puramente electoralista pero no contiene ninguna herramienta para mejorar la productividad del campo.

A pesar de salir beneficiado por la medida, el sector sabe que es algo de corto vuelo y que el plan económico está a punto de volar por los aires.