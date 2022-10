Si bien la Mesa de Mirtha Legrand fue el escenario donde Elisa Carrió denunció haber sido víctima de tareas de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri, esas declaraciones traspasaron el programa televisivo y generaron una fuerte disputa en Juntos por el Cambio.

Ante la denuncia de líder de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, y candidata para 2023, en lugar de preocuparse, dijo que “le duelen” los dichos de Carrió. “Tendrá que probar si fue así o no fue así”, agregó.

“Nunca puedo imaginar que un gobierno como el nuestro, democrático, republicano, transparente, pueda utilizar un aparato del Estado para espiar a alguien de la misma fuerza política. Pero me duele que lo diga, y ella tendrá que probar si fue así o no fue así. Sinceramente, me duele mucho”, aseguró Bullrich.

“Por eso creo que hay que animarse a desarmar los servicios de inteligencia como están en la Argentina”, agregó en declaraciones al Diario Perfil.