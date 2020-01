Luego de la frase xenófoba de Pichetto, donde afirmó que "seguimos en el mundo oscuro bolivariano", el Inadi sacó un comunicado repudiándolo.

Victoria Donda afirmó que el Inadi abriría un informe contra el vice de Macri, y ahí se metió en la pelea Patricia Bullrich.

"Donda: usar un organismo del Estado para censurar la opinion política de un opositor como ⁦@MiguelPichetto⁩ es un poco evidente no? Hizo algo por la discriminación en el Ocean de Mar del Plata contra la pareja gay que echaron? Sea seria!!! https://t.co/zO0dU8GG9Q"— Patricia Bullrich

Claro que la nueva titular del Inadi no se quedó callada y le contestó todas sus inquietudes, al punto que la represora ex ministra de Seguridad no dijo más nada.

"Patricia: ustedes usaban organismos del Estado para meter presos a tuiteros, nosotros no censuramos a nadie solo advertimos sobre opiniones xenófobas y discriminadoras que es a lo que nos obliga la ley. Ah y a la pareja gay la recibimos el lunes. https://t.co/VPYtrqdVRb"— 💚 Victoria Donda Perez 💚

Pichetto sufrió muchas críticas por sus palabras xenófobas, no solo contra los bolivianos, sino contra los senegaleses "que venden anillos en Once".