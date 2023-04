Patricia Bullrich participa del foro empresarial en Bariloche, al igual que otros dirigentes políticos, dónde se encuentran los empresarios más influyentes del país.

En el encuentro, Bullrich dijo que va a poner “orden” y que va a liberar el cepo cambiario, como una de sus medidas principales en caso que llegara a la Presidencia de la Nación.

Pero Bullrich no contó con la astucia de Andrés Lerner, periodista económico de C5N y Ámbito Financiero, quién fue al hueso y le preguntó qué estimación tiene sobre el precio del dólar luego de que tomar esa decisión central en su plan de gobierno.

Pero la titular del Pro solo se limitó a decir que no hará cálculos en este momento. O no quiere decir que el dólar se va a escapar o, lo que sería aún peor, no tiene la más mínima idea de lo que podría pasar y tira máximas sin sentido para atraer votantes poco inteligentes.