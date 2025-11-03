Patricia Bullrich fue la primera en desafiar la autoridad de Mauricio Macri dentro del PRO, incluso cuando era la candidata presidencial de ese espacio.

Marcando su autonomía e independencia se sumó a las filas libertarias desde el primer momento sin poner condicionamientos y asumiendo la nueva jefatura de Javier Milei.

Macri nunca se lo perdonó y lo hizo saber lanzándole dardos ponzoñosos en público cada vez que tuvo una oportunidad.

Ahora la ministra de Seguridad le devolvió las gentilezas reprochándole que no asume que ya no está al mando de la derecha y que este no es su gobierno.