Lejos de cuestionar la crueldad policial que se vivió en estas dos jornadas en el Congreso, la ministra de seguridad Patricia Bullrich se mostró orgullosa de la labor. Y respecto de la represión de periodistas, dice que fue porque no pudieron identificarlos.

En ese sentido, la funcionaria dijo que hablará con "Adepa y Fopea” para que los trabajadores de prensa de los medios hegemónicos estén identificados. La decisión ya muestra qué se considera periodismo y que no para este gobierno. Lo que queda claro es que la ministra no tiene idea de que Fopea es un foro de periodistas de medios hegemónicos y Adepa la asociación de los dueños de esos medios.

“En un momento se pidió que lo periodistas no tengan un lugar entre la manifestación y las fuerzas de seguridad. Nos dijeron que así no quieren trabajar, porque no pueden tomar las imágenes que quieren. Es muy difícil así”, justificó respecto de los balazos de goma que sufrieron los colegas de varios medios, entre ellos C5N.