"No sé armar bombas", contestó Patricia Bullrich en la entrevista en TN, pero enseguida se corrigió: "Alguna vez armé una molotov, pero me olvidé ya. Hace tantos años que si me dijeras cómo hacerla ahora… no"

Luego dijo: "De los '70 y la militancia siento que hay algo que me une en mi vida, que es la pasión por cambiar la Argentina, pero hay prácticas que yo de joven pensé que eran las que cambiaban el mundo que no las haría nunca más y no se las recomendaría a nadie".

Y las redes reaccionaron: