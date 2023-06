La imagen de los mandatarios uruguayos reunidos para la foto, fue la nueva excusa de Eduardo Feinmann para defenestrar a nuestro país y echarle la culpa de todo al peronismo. Hasta acá nada nuevo.

Pero lo que nadie se esperaba es que, en el frenesí gorila, el periodista LN+, el canal que Mauricio Macri financia desde las sombras, reviva a los muertos.

“(Jorge) Batlle (Ibáñez) se excusó”, afirmó Feinmann sobre el exmandatario que no aparece en la imagen. A lo que Pablo Rossi debió corregirlo y aclararle que había fallecido, lo que en realidad era la mejor de las excusas.

En efecto, el ex presidente Batlle murió en 2016. Un detalle. Es que cuando Edu prende el ventilador anti-K no dedica ni dos minutos a repasar el tema en wikipedia. Si total, lo único que importa es cuestionar al peronismo.