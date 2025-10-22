Represión en la marcha
Brutalidad policial contra un jubilado: hasta los periodistas de TN se indignaron y se enojaron en vivo
En el marco de las manifestaciones de cada miércoles frente al Congreso, la policía agredió a un hombre que reclamaba por mejoras en sus haberes. El hecho provocó el repudio de la señal de noticias.
La zona de Congreso volvió a ser escenario este miércoles de un violento operativo represivo contra jubilados, militantes de agrupaciones sociales y ciudadanos que se concentraban, como cada semana, para reclamar una actualización de las jubilaciones y pensiones.
En ese marco, y tal como registró la señal de TN, un jubilado fue derribado al piso por un grupo de policías. El hecho causó conmoción entre los presentes y en quienes seguían la transmisión en vivo.
Desde el estudio de la señal de noticias, expresaron su rechazo al accionar policial: "Es innecesaria tanta violencia".