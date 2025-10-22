La zona de Congreso volvió a ser escenario este miércoles de un violento operativo represivo contra jubilados, militantes de agrupaciones sociales y ciudadanos que se concentraban, como cada semana, para reclamar una actualización de las jubilaciones y pensiones.

En ese marco, y tal como registró la señal de TN, un jubilado fue derribado al piso por un grupo de policías. El hecho causó conmoción entre los presentes y en quienes seguían la transmisión en vivo.

Desde el estudio de la señal de noticias, expresaron su rechazo al accionar policial: "Es innecesaria tanta violencia".