La actividad electoral en la provincia de Buenos Aires arrancó con un particular episodio en el Instituto Pedro Poveda, ubicado en Agustín Álvarez 1431, de Vicente López, por el mensaje que le dejaron a la hermana del presidente.

Luego, cuando Karina Milei llegó al lugar, lo hizo en medio de un fuerte operativo. “He cubierto varias elecciones, nunca me pasó esta situación”, alertó la notera de TN, al cuestionar el trato de los miltantes libertarios que la acompañaron.

Y siguió: “los militantes y seguridad empujan a periodistas, sea mujer, sea hombre, sea lo que sea”.

Una vez que votó, la funcionaria nacional se retiró por la puerta de atrás de la escuela de Vicente López sin hacer declaraciones a la prensa.