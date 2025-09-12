¿Dónde está Lucas Blondel?
Bronca en Boca con Ruggeri por su pregunta: ''¿Por qué no juega el novio de Morena Beltrán?''
El Cabezón preguntó por qué no juega Lucas Blondel en el equipo de Miguel Ángel Russo. Y los hinchas de Boca reaccionaron en redes.
"No quiero que Morena intervenga", avisó Oscar Ruggeri, y lanzó una pregunta animal sobre la actualidad de Lucas Blondel: "¿El novio, esposo, marido, amante… no lo nombra nadie, nadie sabe ¿está afuera, está adentro?".
El cronista de ESPN que cubre al Xeneize, Augusto César, le contestó la pregunta y dio información sobre la actualidad del lateral derecho.
Pero en las redes, los bosteros reaccionaron así: