A una semana del duro revés electoral que sufrió Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, y después de protagonizar un cruce con Nancy Pazos por la fallida mesa de diálogo del gobierno nacional, Mariana Brey hizo un fuerte comentario que fue rechazado por sus compañeros de C5N.

En su condición de conductora de Indomables, la comunicadora mileísta llamó "golpista" al senador formoseño José Mayans, con quien ya había tenido un polémico intercambio.

En medio de la discusión sobre la situación institucional y el rol del Congreso, la frase contra el senador peronista cayó como una bomba en el estudio y generó la inmediata reacción de los otros integrantes del programa, que lanzaron un rotundo "Noooo!!!".