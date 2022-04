Entrevistada por Romina Manguel, la diputada del FIT, Myriam Bregman, defendió a los sectores que cortan las calles para protestar.

"Si no salís a la calle no conseguís nada. El corte es la manifestación de los miles de personas que quedaron afuera del aparato productivo. ¿Cómo hace huelga alguien que cobra el potenciar trabajo (que no sea un piquete)?", señaló la legisladora.

En ese contexto Bregman se burló de las propuestas de los libertarios que plantean que las Asignaciones Universales por Hijo las deberían cobrar directamente los menores de edad.

"(Ramiro) Marra y (Javier) Milei me dan gracia. Dicen que le van a dar la AUH directo a los chicos. ¡Va a ir un nene de 6 años al banco!", dijo para mostrar la ridiculez del planteo.

Para la legisladora del FIT los planteos de la ultra derecha se ponen en el foco y no los que hace la izquierda. "Eso (la propuesta libertaria) es fácil de discutir, lo que no quieren discutir son las propuestas de izquierda, como distribuir la jornada de trabajo a 6 horas entre todos los trabajadores."