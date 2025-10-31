A diferencia de lo que ocurrió históricamente con los dirigentes de la izquierda argentina Myriam Bregman muestra un carisma y una llegada a otros sectores que no se había visto antes.

Incluso se anima a dar el debate en lugares antes vedados para los dirigentes troskistas, que se tientan a invitarla porque los números suben con su presencia.

Esta vez le tocó presentarse en un terreno poco amigable, ya que tanto Ángel de Brito como Mariana Brey están en las antípodas de su pensamiento.

Sin amilanarse, Bregman dio su mirada de las situaciones que le planteaban y se mantuvo dentro de sus convicciones.

El programa completo

La Rusa se animó a compartir con De Brito en un espacio donde la política no es el tema principal.