Las victorias y derrotas son multicausales, suelen explicarse por distintos factores y a veces es difícil determinar qué es lo que ocurrió para que se de determinado resultado.

Eso permite análisis variados, acomodados según de que lado del espectro ideológico se encuentra quien lo realiza.

Diego Brancatelli, apasionado defensor del peronismo en todos los paneles que integra, hacía una suma simple de la cantidad de diputados que ponía en juego su espacio y los que obtuvo para marcar que no había perdido.

Pero su esfuerzo fue en vano porque Nancy Pazos, su compañera de escudería lo llamó a la realidad.