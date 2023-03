De manera frontal, y sin esquivar la polémica o el debate, Diego Brancatelli cargó contra los periodistas que lo atacaban por su militancia kirchnerista.

"A mí me catalogaron de periodista militante y voy a ser el último en tener un cargo político, en definitiva. Todos los que decían no ser militantes, o son senadores, o diputados, o referentes políticos. El menos militante era yo", señaló el periodista de Argenzuela.

Durante su participación en Duro de Domar, Brancatelli apuntó a los comunicadores que dieron el salto a la política como candidatos de Juntos por el Cambio. Si bien no dio nombres, se puede entender que se refirió a los macristas Carolina Losada o Martín Tetaz.

"No sé por qué el periodista no puede estar ligado a la política. La militancia es comprometerse con algo, puede ser religiosamente, socialmente... Yo siempre me comprometí políticamente", reconoció.