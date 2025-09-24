Marcelo Bonelli fue más que claro en su análisis luego de la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump, en la antesala de lo que será una nueva deuda para todos los argentinos.

El periodista y analista político explicó claramente la maniobra a modo de ‘manotazo de ahogado’ del gobierno para intentar llegar vivo a las elecciones de octubre.

Según expresó el propio Bonelli: "Está claro que el gobierno toma esta medida extrema de bajar las retenciones no como un favor, como una estrategia para beneficiar al campo".

En ese sentido, el conductor de Todo Noticias sentenció que el gobierno libertario tomó esa medida por "una urgencia por la falta de dólares del Banco Central".

De esta manera se explica cómo cómo el hombre que decía que era un experto en crecimiento con y sin plata está tapando baches por todos lados para intentar sostener una situación que parece realmente insostenible, para los comicios de octubre.