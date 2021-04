Sergio Chouza on Twitter

¿Tenía que decirlo? Lo dijo: para Marcelo Bonelli el Gobierno nacional pretende incluir a la oposición en la negociación con el FMI de la deuda (que contrajo la propia oposición cuando fue gobierno, pero esto no lo dijo).

Peeero, según 'Madzelo', no quieren sumarse porque tienen como objetivo que no haya un acuerdo.



Y por las caras de sus compañeros en TN, parece que no había que admitirlo.