José Luis Espert anunció en sus redes este domingo que renuncia a la candidatura para renovar la banca por la provincia de Buenos Aires, luego del narcoescándalo por las denuncias que lo vinculan al empresario Fred Machado.

Sin embargo, la crisis en la campaña electoral de La Libertad Avanza no se detiene y así lo anticiparon los periodistas Paulino Rodrigues y Débora Plager en La Nación Más.

Rodrigues informó que el presidente tenía previsto visitar Neuquén y Río Negro, pero finalmente solo se trasladará a Santa Cruz. "En esas provincias hay decisiones al caer", señaló.

Y luego se refirió a la decisión de bajar la candidatura de otras postulantes con problemas por denuncias judiciales: Lorena Villaverde y Nadia Márquez.

Según señalaron en la señal de noticias, Lorena Villaverde está vinculada a Fred Machado en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos narcos, mientras que Nadia Márquez, en Neuquén, enfrenta también cuestionamientos judiciales que golpean su postulación.