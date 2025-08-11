Una inesperado anuncio sacudió al mundo del deporta y la política, ya que el Claudio “Turco” García confirmó que será candidato a diputado nacional en las próximas elecciones.

El exfutbolista, que brilló en clubes como Huracán y Racing, buscará una banca por la Ciudad de Buenos Aires en la lista del Partido Integrar, que encabeza el exlegislador porteño y extitular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara) Daniel Amoroso.

“En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. Este partido jugalo con nosotros”, escribió García en su cuenta de X.

La publicación provocó diferentes reacciones en las redes sociales, con mensajes de críticas y apoyo para García

