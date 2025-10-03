Jorge Rial volvió a mover el avispero de una manera tremenda en su programa de Carnaval, donde destapó la olla de lo que podría ser otro tremendo escándalo de corrupción en el gobierno nacional.

El conductor sorprendió con una revelación que podría generar otro vendaval para el gobierno, y que se desprende de la esposa cripto promovida por el propio presidente, el caso $LIBRA.

Allí apareció un testigo clave que dio información a la justicia de Estados Unidos sobre los titulares de las cuentas y billeteras virtuales que salieron beneficiados en la estafa que cayeron miles de personas.

Rial informó que una de esas billeteras tuvo una ganancia nada más y nada menos que de 15 millones de dólares, y que pertenecen altísimo funcionario de gobierno.

Se trata nada más y nada menos que Martín Menem, el mismísimo presidente de la Cámara de Diputados, e integrante clave de la estructura de gobierno, quien sí habría hecho con esa cifra en tan solo media hora.