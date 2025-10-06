Gastón Alberdi volvió a prender fuego a Javier Milei en una nota con Roberto Navarro, donde volvió a confirmar la relación del presidente con narcos y su financiamiento a través de ellos.

Según contó Alberdi, al ver todo este entramado de corrupción bajó su candidatura a diputado 15 días antes de las elecciones, le dijo de todo a Milei y rompió toda relación con él.

El descendiente directo de Juan Bautista Alberdi dijo que no tiene problema de ser llamado por la justicia y aseguró: "Yo ya denuncié a los primos hermanos Menem por malversación de fondos".

Además, comentó que está sufriendo diversas amenazas por las denuncias que viene realizando desde hace un tiempo, pero eso aparentemente no lo va a detener en la búsqueda de la verdad.

El presidente se encuentra cada vez más y más complicado, y además cuando tiene que dar declaraciones se hunde solito, por ejemplo, como sucedió en el programa de Luis Majul.