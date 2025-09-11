La bomba llega tras la paliza que recibió La Libertad Avanza a manos del peronismo en las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Viviana Canosa aseguró que Javier Milei "no la está pasando bien, la gente que lo conoce mucho cree que si pierde en octubre tienen miedo a que él no quiera seguir".

En el stream Carnaval junto a Jorge Rial, la periodista dijo que el presidente "se está preparando para un juicio político y para llamar a elecciones". Y reveló: "Esto me lo contaron antes de las elecciones ¿qué pasa si Milei pierde en octubre?"



Y concluyó: "A mi me dijeron que Santiago Caputo está muy preocupado porque siente que no puede hacer nada".

La charla completa entre Rial y Canosa

"Milei deprimido y enojado es peligro".