Muchas veces se ha puesto en duda el romance de presidente, no solo con Fátima Flórez, sino también con Yuyito González. Incluso, en varias oportunidades se habló de contratos de por medio y acuerdos con las vedettes.

¿El objetivo? Intentar normalizar la imagen de un Javier Milei al cual prácticamente no se le conocen parejas, ni amigos, ni familiares muy cercanos. O sea: un paria de la sociedad.

Pero ahora habló con los medios Norberto Marcos, la ex pareja de Fátima, quien confirmó lo que la mayoría de los argentinos sospechaba: “Es todo falso”.

“Lo que dice ella, es todo falso, que no era verdad que fue a la quinta presidencial y yo no tengo por qué dudar. Le creo porque considero que es lo que está pasando y me entero por otros lados también", aseguró.

“Es todo un juego de prensa que favorece políticamente a Milei", expresó Marcos quien sentenció que “se han usado mutuamente” y que le parece bien porque “todos estamos en el mismo juego”.

“Todo el mundo sabía que ella había tenido un solo hombre en su vida y fue una persona blanca para un político que en este momento le viene bien a cualquiera”, concluyó.