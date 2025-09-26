Para el cachetazo
Boludeo oficial: la insólita promesa del director del BICE al campo en el streaming libertario
Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior perteneciente al Ministerio de Economía, fue invitado al canal libertario de streaming donde hizo una increíble promesa al campo tras la engañosa quita de retenciones del Gobierno. Aparentemente los siguen timando.
El director del BICE generó polémica por una insólita promesa que parece más una cargada luego de la tomada de pelo del Gobierno al campo por la supuesta quita de retenciones que benefició solo a unos pocos.
Felipe Núñez, titular del banco público que pertenece al Ministerio de Economía, aseguró que "el presidente está totalmente obsesionado desde toda la vida con bajar las retenciones a cero".
Pero acto seguido sentenció: "Si no es en este mandato será en el que viene pero seguro lo vamos a hacer".