Jair Bolsonaro celebró que nuestro país utilice las fuerzas armadas para hacer cumplir las medidas para controlar la pandemia. Y Alberto Fernández le salió al cruce en la nota que concedió a Gato Sylvestre en radio 10.

“En Argentina no hay toque de queda y las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior, les pedí que me ayuden a montar postas sanitarias para que podamos aumentar los testeos y atender a quien lo necesite”, contestó el presidente.

El tuit de Bolsonaro

- Exército Argentino nas ruas para manter o povo em casa. - Toque de recolher entre 20h e 08h. - Bom dia a todos. https://t.co/kCHe6NbQ3pLink Tweet de Jair M. Bolsonaro

Clarísimo.