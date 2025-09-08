Lanzó munición gruesa
Boggiano reculó en chancletas y el presidente de Almirante Brown igualmente lo cruzó: «Chúpame la pija culo con rosca»
El economista libertario atacó a los ciudadanos de La Matanza con un mensaje desagradable. Después de pedir disculpas, el dirigente deportivo Maximiliano Levy lo cruzó con dureza en las redes.
Miguel Boggiano, después de la humillante derrota que sufrió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, publicó un repudiable mensaje en las redes sociales.
Frente al rechazo que generó su posteo, el economista libertario tuvo que pedir disculpas por sus polémicos dichos, sobre “cagar en un tacho y caminar en calles de barro".
“Esto que dije ayer, está mal”, reconoció Boggiano. Sin embargo, y a pesar de las disculpas, el presidente de Almirante Brown, Maximiliano Levy, lo cruzó con dureza: “Chúpame la pija culo con rosca”.