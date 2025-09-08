Boggiano reculó en chancletas y el presidente de Almirante Brown igualmente lo cruzó: «Chúpame la pija»

Miguel Boggiano, después de la humillante derrota que sufrió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, publicó un repudiable mensaje en las redes sociales.

Frente al rechazo que generó su posteo, el economista libertario tuvo que pedir disculpas por sus polémicos dichos, sobre “cagar en un tacho y caminar en calles de barro".

“Esto que dije ayer, está mal”, reconoció Boggiano. Sin embargo, y a pesar de las disculpas, Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown, club del partido de La Matanza, lo cruzó con dureza: “Chúpame la pija culo con rosca”.