Con la aparición de la figura de Fred Machado, el gobierno de Javier Milei y sus funcionarios no pueden frenar el escándalo que golpea al candidato libertario José Luis Espert.

En ese marco, trascendió un insólito blooper de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al comunicarse telefónicamente por error con el periodista Diego Iglesias.

La funcionaria buscaba al fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad, homónimo del periodista, para consultar sobre la situación de Fred Machado, empresario vinculado al candidato José Luis Espert.

"Me preguntó cómo venía el tema de la extradición de Machado", contó Iglesias .