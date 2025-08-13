Claramente a Bertie Benegas Lynch hay que dejarlo hablar porque cada vez que abre la boca deja expuesto al Gobierno y sus negociados políticos que se chocan contra la legalidad.

Esta vez, sin ponerse colorado, el diputado reconoció que desde La Libertad Avanza le habían ofrecido lugares en las listas a los legisladores que apoyen los proyectos oficiales o “defender” los DNU. Y encima se enojó porque no cumplieron con lo pactado.

Pero Benegas Lynch, mas allá de reconocer estas negociaciones por debajo de la mesa, dejó en claro que en el partido no lo dejan hablar de este tema y que no puede dar nombres “porque se ara un despelote”.

Los que venían a combatir la casta y lo que llaman “la vieja política” no hacen otra cosa que profundizar la corrupción.