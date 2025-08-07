Impresentable
Bertie Benegas Lynch quedó una vez más en ridículo en plena cámara cuando confundió conceptos antagónicos
A pesar de su educación privada y vida privilegiada, el diputado libertario parece no tener claros los conceptos ni sobre su propio discurso.
Por primera vez desde que es diputado nacional Bertie Benegas Lynch dijo algo coherente, pero obviamente se trató de un error.
Y es que el libertario reconoció que los que “los que creen en el Estado presente que tiene que intervenir han sido los bomberos de este incendio”. Y ante la sorpresa de sus compañeros, que le marcaron que esa no era la postura del bloque, tardó algunos segundos para encontrar la palabra opuesta a bombero, pero ya era tarde y había quedado en ridículo una vez mas.
Pero este error no fue el único en una jornada olvidable para el diputado que aseguró que “en la Argentina somos todos millonarios” y cuando le recordaron lo que cobran los jubilados se puso colorado y se escapó.