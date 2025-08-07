Por primera vez desde que es diputado nacional Bertie Benegas Lynch dijo algo coherente, pero obviamente se trató de un error.

Y es que el libertario reconoció que los que “los que creen en el Estado presente que tiene que intervenir han sido los bomberos de este incendio”. Y ante la sorpresa de sus compañeros, que le marcaron que esa no era la postura del bloque, tardó algunos segundos para encontrar la palabra opuesta a bombero, pero ya era tarde y había quedado en ridículo una vez mas.

Pero este error no fue el único en una jornada olvidable para el diputado que aseguró que “en la Argentina somos todos millonarios” y cuando le recordaron lo que cobran los jubilados se puso colorado y se escapó.