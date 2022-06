Dueños de camiones cortaban esta mañana la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de la localidad de Dock Sud. El corte se inicio cerca de las las 6 en la zona del peaje Dock Sud mano a Capital Federal y lo realizan dueños de camiones que reclaman por falta de gasoil en distintos zonas del país.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, se acercó al piquete acompañado por un perro y les dijo sin pelos en la lengua: "Tienen 5 minutos para levantar todo".

"Una protesta no se resuelve con un delito, les quedan 3 minutos para correr los camiones. Si no lo hacen los detengo a todos y me llevo secuestrados los camiones. Los terminaré de sacar mañana a las 5 de la mañana, no me importa".

Además el ministro se comprometió a conseguir una audiencia con el ministro de Transporte y consiguió que los que protestaban recapacitaran y se comprometieran a despejar la ruta, cosa que obviamente llevará un tiempo.