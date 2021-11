"Una cosa es lo institucional y otra cosa es lo político donde estamos cada vez más alejados", arrancó Sergio Berni sobre las decisiones del presidente Alberto Fernández. Al tiempo que aclaró que sigue en el cargo de ministro de Seguridad bonaerense "por ahora".

"Por ahora sigo en el cargo, tengo una responsabilidad con el gobernador, que está comprometido con la seguridad de la Provincia. Estoy esperando ver cómo sigue el rumbo político", sentenció Berni en una entrevista con radio La Red.

Berni quería que lo dejen participar con una lista propia en las PASO pero dice que no le cree a Alberto que ahora sí las habrá en 2023.

"Dejame que no le crea mucho a los que dicen que habrá pasos dentro de cuatro años. ¿Por qué debería creerle al Presidente? este mecanismo habría armado antes, no ahora, es como cuando mi mi hijo hace una macana y me prometo no hacerlo nunca más", le dijo Berni al periodista Luis Novaresio.

Sobre el resultado de las elecciones también Berni se diferenció del resto del Frente de Todos: "Yo creo que fue una derrota rotunda".